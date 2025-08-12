高松北警察署 18歳未満と知りながら香川県の女子高校生にわいせつな画像をSNSで送信させ、児童ポルノを製造したとして、高松市の飲食店従業員の男（23）が12日、児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年6月3日から25日までの間、女子高校生が18歳未満と知りながら携帯電話機でわいせつな画像を撮影させ、8回にわたって送信させて児童ポルノを製造した疑いです。 女子高校生は男と面