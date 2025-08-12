日本維新の会は12日、記者会見を開き、吉村洋文代表の続投と藤田文武共同代表の就任に伴う新たな執行部の陣容を発表した。党運営の要となる幹事長には、大阪府議や大阪府枚方市長を歴任し、2021年の衆院選で初当選した当選2回の中司宏選挙対策本部長代理が就任した。政調会長には、前原誠司前共同代表に近い斎藤アレックス衆院議員が起用された。総務会長には高木かおり参院議員が就任し、女性初の党三役となった。また、国会対策