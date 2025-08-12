お笑い芸人つぶやきシロー（54）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「敬語」をめぐり、私見をつぶやき反響を呼んでいる。つぶやきシローは「自分が客だからって店の人に敬語使わない人って、なんかすごいね」とつづった。この投稿に対し「ある意味凄いですね。よくできるものです」「もっと言ってください」「メチャクチャ沢山いて困ってます」「大体敬語で喋る人に上から目線する奴にろくな奴は居ないと思います」「全