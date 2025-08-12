累計販売90万本を超える人気作「クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』〜おわらない七日間の旅〜」が、初めてスマートフォンで遊べるようになりました。配信は米国ソニーグループ傘下のCrunchyroll, LLCが運営する有料会員向けゲームサービス「Crunchyroll Game Vault」で8月6日より行われています。ただし！！“日本と中国を除く”約200の国と地域での展開……。日本のファンにとっては、少し“ショボボン”なお知らせだ