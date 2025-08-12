◆米大リーグエンゼルス７―４ドジャース（１１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。８回に今季４度目の３戦連発となる４２号ソロを放ち、古巣のエンゼルスタジアムで通算１００本塁打に到達した。７点を追う８回１死。フルカウントからの６球目、右腕・アンダーソンの８９・５マイル（約１