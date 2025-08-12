タレントの小倉優子が11日に自身のアメブロを更新。息子達が大満足したお家ごはんを公開した。この日、小倉は「自分の味付けに飽きることってありますか？！私はあります笑」と切り出し「お家ご飯が続いたので、私は外食したかったのですが『お家で食べたい！』と言われたので、お店の餃子を焼きました」と経緯を説明した。続けて、調理中の餃子の写真とともに「今我が家で1番人気の餃子です」と明かし「ボリュームもあって、成長