CORTISのデビュー作品イントロ曲「GO!」の、コンセプトパフォーマンス映像が公開された。 （関連：【映像あり】CORTIS、デビュー作品イントロ曲「GO!」コンセプトパフォーマンス映像） アメリカ ロサンゼルスで撮影された本映像は、パフォーマンスに重点を置いたものに。映像の中でメンバーたちは交差点やバスを行き来しながら自由に踊り、通行人とクールに挨拶を交わしたり、横