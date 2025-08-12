フィギュアスケートのサマーカップ最終日（１２日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）、ジュニア男子で高橋星名（木下アカデミー）が逆転Ｖを果たした。ショートプログラム２位で迎えたこの日のフリーは冒頭の４回転サルコーで転倒するも「日頃の練習で４回転を失敗しても他の３回転で巻き返す練習をしてきた」と３回転ルッツ―３回転トーループ、トリプルアクセル（２回転半ジャンプ）―２回転トーループなどを着氷。１４０