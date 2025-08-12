Jリーグは12日、株式会社マイネットとサポーティングカンパニー契約を締結したと発表した。同契約に基づき『Jリーグ公式トレーディングカード × ファンタジースポーツゲーム』の開発を行うとしている。Jリーグは今回の契約締結に際し、「Jリーグは、『豊かなスポーツ文化の振興』を理念のひとつとして掲げています。一方マイネットグループは『Make COLOR -毎日に感動を-』をミッションに掲げ、これまでゲーム事業において累