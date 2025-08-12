◇MLB パドレス 4-1 ジャイアンツ(日本時間12日、オラクル・パーク)パドレスのダルビッシュ有投手がジャイアンツ戦に先発し、6回4安打1失点の好投で今季2勝目を飾りました。初回は三者凡退。2回には2本のヒットでピンチを背負うも、無失点で切り抜けます。圧巻だったのは5回。先頭のイ・ジョンフ選手をスプリットで空振り三振に仕留めると、パトリック・ベイリー選手にはシンカーで見逃し三振、2アウトからクリスチャン・コス選手