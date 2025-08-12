日本体操協会が１２日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで会見を行い、昨夏のパリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は、初の世界選手権（１０月１９〜２５日、ジャカルタ）に向けて意気込みを語った。４年に１度のサイクルが終わり、２８年ロサンゼルス五輪に向けた戦いが始まる今年。「勝ち続けられる存在になりたい。個人総合と種目別で金メダルを獲得できるように。日本人ワンツーでフィニッシュしたい」と力を込めた