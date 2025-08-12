マダニが媒介する感染症、SFTSについて、2025年の感染者数は124人に上り、過去最多に迫るペースとなっています。SFTS＝重症熱性血小板減少症候群は、マダニに刺されることで感染し、発症したネコやイヌを通じて人に感染するケースも確認されています。国立健康危機管理研究機構（JIHS）によりますと、2025年の感染者数は8月3日までで124人に上り、過去最多だった2023年の134人に迫るペースとなっています。これまで西日本を中心に