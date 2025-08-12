友人の結婚式に招待されたとき、気になるのが「ご祝儀はいくら包むべきか」という点です。特に、お相手が「年収1000万円」と聞くと、「普通の相場では失礼にならない？ 」と不安になる人も多いでしょう。 しかし、ご祝儀の金額は相手の年収ではなく、あなたと新郎新婦との関係やマナーに基づいて決めるのが基本です。この記事では、高収入の相手に対しても失礼にならないご祝儀の金額と、その理由、注意すべきマナ}