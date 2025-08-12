ローソンは、2024年春から本格導入している“クレーンゲーム導入店舗”について、「2025年度中に1,000店舗導入」という目標を達成した。8月8日時点の導入店舗は、北海道・東北・首都圏・近畿・中部・九州・沖縄の1,109店舗。2022年10月から、近畿エリアの一部店舗から始まった「クレーンゲーム」の導入。きっかけは京都のお店からだった。京都府内でローソンを経営するオーナーから、近年の“コト消費”ニーズを背景に、「コンビニ