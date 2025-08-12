岐阜県の大垣と樽見を結ぶ樽見鉄道は、本巣駅の雨量計が規制値に達したため、本巣駅と樽見駅の間は終日運転を見合わせると発表しました。 大垣駅と本巣駅の間は平常通り運転しています。 天気が回復すれば、あす13日は、本巣駅と樽見駅の間の線路などの安全確認を行い、安全が確認されれば大垣駅午前9時11分発樽見行きから運行が再開される予定だということです。（12日午後1時現在の情報）