■MLBエンゼルス7ー4ドジャース（日本時間12日、エンゼルスタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのエンゼルス戦に“1番・DH”で出場し、3打数1安打1本塁打1四球。3試合連続、今季最長の10試合連続安打の42号を放った。山本由伸（26）は4回2/3、99球を投げて、被安打6、奪三振6、四死球6、失点6（自責点6）。今季ワーストの6失点でゲームを作れなかった。前日11日は2戦連続の41号を放ち、リーグトップのシュワーバーに並