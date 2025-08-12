人気お笑いコンビ「さや香」の2人が、犯罪や非行のない社会の実現を目指す「社会を明るくする運動」のサポーターに任命されました。「社会を明るくする運動」は、罪を犯した人の更生などについて広く理解を深め、犯罪や非行のない明るい社会の実現を目指す運動で、今年で75回目を迎えます。法務省は先月、この運動をテーマに、インスタグラムに動画を投稿して「いいね」の数を競うコンテストを開催し、お笑いコンビなど9組が参加。