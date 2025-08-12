アイドルグループ「ＡＫＢ４８」の元メンバー、村山彩希（ゆいり）さん（２８）の殺害予告をインターネット掲示板に投稿したとして、警視庁新宿署は１２日、大阪市、無職の男（２６）を脅迫容疑で逮捕したと発表した。発表によると、男は今月３〜６日、ネット掲示板に、村山さんや、その家族らを名指しして「虐殺するから楽しみにしとけや」などと投稿し、脅迫した疑い。逮捕は８日。捜査関係者によると、男は村山さんへの別