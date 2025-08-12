１２日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２２．５３ポイント（０．０９％）高の２４９２９．３４ポイントと続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５．５３ポイント（０．１７％）高の８９０３．６１ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は１１０２億４６３０万香港ドルに縮小している（１１日前場は１２１２億９５１０万香港ドル）。本土株高が好感される流