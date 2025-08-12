中国税関総署が7日に発表したデータによると、今年1-7月には、中国の物品貿易輸出入総額は前年同期比3．5％増の25兆7000億元（約514兆円）に達した。複雑な外部環境に直面しながら、中国の対外貿易は上昇・好転の流れを維持し、経済運営は安定しながら成長した。（提供/人民網日本語版・編集/KS）