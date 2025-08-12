中国の宇宙ステーションに滞在する「神舟20号」乗組員の陳冬、陳中瑞、王傑宇宙飛行士3人は先週、貨物宇宙船の「天舟9号」が届けた船外活動服などの荷物の取り込みと開封などの作業および機能性検査と点検作業を行いました。「宇宙の旅」を続ける3人は、充実した毎日を送っています。3人は宇宙生命科学および生物技術分野で、長期的な宇宙滞在に伴う健康リスクの予測および関連する手法を提供するために、宇宙環境が人体の血液脳関