『季節のムーミンはがき 2025 秋』が2025年8月18日（月）からフタバ株式会社より一部の郵便局店頭及び「郵便局のネットショップ」で販売開始される。 【画像】一足早い秋を楽しむムーミンたちの可愛いはがき コスモスを見たり、秋の味覚を収穫したり、秋ならではのイベントを楽しむムーミンたちが描かれたはがき。紙本来の優しい手ざわりと質感を持つ用紙を使った、秋のご挨拶を彩る季節のはがきとなって