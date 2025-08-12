2025年8月の新商品5品まとめ(8月12日発売予定 )今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。ローソン2025年8月の新商品まとめこれからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか? 「赤しゃりのにぎり寿司8貫」(797円)「赤しゃりのにぎり寿司8貫」(797円)価格 :