アニメ『ガンダム』シリーズ初となるディナーショー『新機動戦記ガンダムW 30周年記念ディナーショー -Operation Reunion-（オペレーション・リユニオン）』の新情報が発表された。一番高いチケット料金のSS席は55,000円（税込／全席指定）で、ネット上で話題となっている。【写真】豪華すぎる！緑川光、関俊彦、折笠愛らと食事ディナーショー参加者一覧イベントでは、作品をイメージした限定メニューの提供に加え、『ガンダ