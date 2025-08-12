お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が11日放送のテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜深夜0・15）に出演。元AKB48でタレントの福留光帆（21）から嫌いな芸人を暴露される一幕があった。所属事務所の後輩にはお笑い論を語り、立ち回りをアドバイスすることもあるというクロちゃん。プライベートで交流があるという福留も「番組はだいたい見てくれるので、立ち回りが良かったとか（言ってくれる）」とやり取りを