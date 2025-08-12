中国出身の芸人・いぜん（27）が11日深夜放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。将来設計について語った。北京大学附属高校を卒業後に来日した、いぜん。現在は東大大学院で研究に励みながら芸人活動をしており、番組MCの「千鳥」大悟は「最終的にはどういう人間になってるか想像はついてないの？」と質問。いぜんが「お笑いの世界に入ったら、努力とか実力よりは運とか時代の流れもあるから」と切り出