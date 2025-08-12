蒸しなすのザーサイマリネ（料理・重信初江、撮影・澤木央子）【画像を見る】なすは冷凍可！凍ったまま使える＆味しみ抜群！「なすの一口冷凍ストック」レシピ2選下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。■ごま油とザーサイの香りが食欲をそそる！蒸しなす