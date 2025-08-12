◇インターリーグエンゼルス7―4ドジャース（2025年8月11日アナハイム）エンゼルスのグスタボ・カンペロ外野手（27）が11日（日本時間12日）、本拠でのドジャース戦に途中出場。8回の右翼守備でドジャースのマックス・マンシー内野手（34）の右越え本塁打の捕球を試みてジャンプした際に左足を負傷して退場した。カンペロは4回に時間内に打席で構えなかったことを理由に三振を取られ、球審に異議を唱えて退場となったア