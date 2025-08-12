日本体操協会が１２日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで会見を行い、世界選手権（１０月１９〜２５日、ジャカルタ）に臨む男子種目別の日本代表が意気込みを語った。南一輝（エムズスポークク）が床、石沢大翔（徳洲会）があん馬、金田希一（相好ク）がつり輪、角皆友晴（順大）が平行棒と鉄棒に出場する。南は“床のスペシャリスト”として臨む３度目の世界舞台。過去２大会は銀メダルを獲得しており、今回は悲