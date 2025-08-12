◇第107回全国高校野球選手権2回戦東大阪大柏原―尽誠学園（2025年8月12日甲子園）東大阪大柏原（大阪）の竹本歩夢捕手（3年）が左手の痛みを押して先発マスクをかぶった。直前の練習で痛め、一時は出場も危ぶまれたが、懸命の治療で先発出場を果たした。大阪大会では「4番・捕手」として打率・292、6打点。14年ぶり2回目の甲子園出場に大きく貢献した。この日も2回守備で、相手のバントを好処理で封殺するなどケ