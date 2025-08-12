◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦岡山学芸館３―０松商学園（１２日・甲子園）松商学園（長野）が岡山学芸館に０封負けを喫し、３回戦進出を逃した。前日１１日に１８歳の誕生日を迎えたエース・加藤高慎投手が７回４安打２失点。初回２死二塁から左前適時打で先制を許したものの、３回１死一、三塁では二塁に送球した捕手・木内が悪送球。その間に三塁走者の生還を許し追加点を献上。その後は立て直して