◆フィギュアスケートサマーカップ最終日（１２日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）ジュニア男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の高橋星名（せな、木下アカデミー）が１４０・９４点をマークし、合計２１７・２５点で優勝を果たした。昨季世界ジュニア優勝の中田璃士（りお、ＴＯＫＩＯインカラミ）を僅差で逆転。「まだ優勝した実感がないが、この結果は自分のご褒美。うれしい」と笑顔を見せた。