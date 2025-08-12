韓国発の９人組ボーイズグループ・ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ＺＢ１・ゼロベースワン）の活動終了日とされている２０２６年１月１０日まで半年を切る中、活動期間の延長が決定したと１２日、現地メディアのＪＯＹニュースが単独で報じた。しかし所属事務所のＷＡＫＥＯＮＥが同日、これを否定したとＮｅｗｓ１などが報じた。ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥは、２０２３年に放送されたオーディション番組「ＢＯＹＳＰＬＡＮＥＴ」から