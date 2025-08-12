12日午前11時過ぎ、京都市左京区鞍馬貴船町の貴船川で、営業していた川床が浸水して崩れた。府警などによると、客の無職女性（79）＝滋賀県高島市＝が転落し、救助に入った店経営者の男性（49）とともに救急搬送された。女性にけがはなく、男性は両足に打撲などの軽傷。他に客の女性5人がいたが、いずれも自力で避難して無事だった。府警によると、女性は親族と来店していた。雨による増水の影響で川床が崩れた可能性もある