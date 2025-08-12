◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京競馬場・芝１６００メートル）＝８月１２日、栗東トレセンエコロヴァルツ（牡４歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ブラックタイド）は朝一番の時間帯に坂路を６３秒７―１４秒７。小気味いいフットワークで駆け上がった。牧浦調教師は「中山記念、大阪杯がいい状態だったので、それに比べると良化途上のなかで帰厩した。やりながら徐々に上がってきている」と納得の表情を浮かべた。前走の