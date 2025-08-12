「全国高校野球選手権・２回戦、岡山学芸館３−０松商学園」（１２日、甲子園球場）岡山学芸館が昨年に続き、出場３大会連続で初戦突破を果たした。初回２死二塁から４番・繁光広翔内野手（２年）の左前適時打で先制すると三回には敵失に乗じて１点追加。投げては青中陽希投手（３年）が松商学園打線を６安打に抑え、公式戦４度目という完封勝利を自身初の、聖地の舞台で演じた。１点先制した直後の二回には１死一、三塁と