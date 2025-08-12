エンゼルスドジャース」（１１日、アナハイム）エンゼルスの右翼手・カンペロが負傷交代した。左足首を痛めたと見られる。７点リードの八回の守備。ドジャース・大谷のソロで１点を返されると、なおも２死一、二塁で、マンシーの打球は右翼ポール際へ入る３ランとなったが、最後まで打球を追ったカンペロは左足がフェンスにかかり、そのまま倒れ込んだ。カンペロは左足首付近を押さえて動けず、すぐにスタッフらがかけ