◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦岡山学芸館３―０松商学園（１２日・甲子園）岡山学芸館（岡山）が２年連続の初戦白星発進だ。背番号１が笑顔を見せた。岡山学芸館の青中陽希（３年）は「うれしかった。コースに投げられた」と、１２４球、散発６安打で完封勝利。圧巻だったのはマウンドでの冷静さだ。１―０の２回一死一、三塁。「バントの構えがゆっくり見えた。自分で外した」と、外角高めの直球で