俳優の高橋克典（60歳）が8月12日、公式ブログを更新。7月30日に84歳で急逝した、所属事務所・ケイダッシュの川村龍夫代表取締役会長への想いをつづり、感謝と決意の言葉を送った。この日、高橋は「ご無沙汰してます。」と題してブログを更新。「このところ、喪に服しておりました」と静かに切り出し、「すでに報道などでご存知の方もいらっしゃると思いますが、30年お世話になった所属事務所の会長が、先月末に突然旅立たれました