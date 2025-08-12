タレント大竹まこと（76）が12日、パーソナリティーを務める文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に復帰。手術について語った。大竹は6日の放送で「明日ね、俺目の手術をするんだよ」と語り、7日に持病である白内障の手術を行うと予告。「先週の木曜日に右目の白内障の手術をしました。その次の金曜日を休ませていただいて、土日月曜日は祭日で今日火曜日に至ったということで、右目の手術は成功し