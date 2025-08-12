女子ゴルフのNEC軽井沢72（15日開幕、長野・軽井沢72ゴルフ北C）の大会事務局は12日、ツアー12勝の小祝さくら（27＝ニトリ）が欠場すると発表した。米ツアーAIG全英女子オープン、北海道meijiカップに続き3週連続の欠場となる。小祝は2週連続優勝が懸かった大東建託いい部屋ネット・レディースの第2ラウンドを左手首痛のためキャリア初の途中棄権。福岡市内の病院で検査を受け、翌日に米ツアーAIG全英女子オープンの欠場を発表