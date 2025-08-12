◇インターリーグドジャース4―7エンゼルス（2025年8月11日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。8回に3試合連発となる42号本塁打を放った。42号をゲットしたのはこの日が誕生日というラッキーボーイだった。0―7と大敗ムード漂う中、大谷がバットで古巣を沸かせた。8回の第4打席、相手3番手・アンダーソンの膝元に来たカットボールを完璧