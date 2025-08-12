【MLB】エンゼルス7-4ドジャース（8月11日・日本時間12日／アナハイム）【映像】大谷、3試合連続42号は古巣通算100号ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第4打席で3試合連続となる42号ホームランを放った。前日の試合では4打数2安打1本塁打1盗塁と打って走って躍動。今季最長、3度目の9試合連続安打、3試合連続27度目となるマルチ安打を記録していた大谷。この日の第1打席は右腕ソリアーノと