さまざまな人の本音に対し、本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。8月11日（月）に放送された同番組にはカンニング竹山が出演。借金地獄を味わった芸人の本音を語った。壮絶な借金生活を明かした竹山。精神的に疲弊し、「今日で芸人を辞めよう」というところまで追い詰められたという。【映像】「己自身の考えが変わらないとやり直せないよ」と語る竹山「20代の10年間はギャラなんて稼いだこともな