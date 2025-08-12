グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」で人気の「Essentials by CASETiFY」シリーズから、新作コレクションが登場。iPhone16 Pro/Pro Max対応のスマホケースやチャームキューブなど、バラエティ豊かなアイテムが、フレッシュな3カラー展開でたっぷりラインナップしました。公式オンラインストアや直営店舗で販売がスタートしていますよ。新作コレクションは自然をイメージした3色展開CASETiFYからお目