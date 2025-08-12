歌手の荻野目洋子が１２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。最近、ＹｏｕＴｕｂｅで流されている、芸能人・著名人を誹謗中傷する動画に苦言を呈した。荻野目は「ＹｏｕＴｕｂｅ、本当に酷いです。性癖が…なんていう全く根拠のない作り話もあり、芸能人なら何を言っても良いの？と、自尊心を傷つけられます。もっと厳しくする法はないのかな」とつづった。ＹｏｕＴｕｂｅでは最近「素行の悪い芸能人」「性癖の悪い芸能人」とい