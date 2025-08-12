マイネットが後場に入り急上昇。同社はきょう午後１時ごろ、日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）とサポーティングカンパニー契約を締結したと発表。これに伴い「Ｊリーグ公式トレーディングカード×ファンタジースポーツゲーム」の開発及び運営を担当することが決まったとしており、これが材料視されているようだ。なお、サービスの詳細やリリー