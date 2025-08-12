電子書籍『ますだ式ダジャレで覚える韓国語新版』（Gakken）が8月11日に発売された。 【写真】『ますだ式ダジャレで覚える韓国語新版』を試し読み 2009年、Eテレ『テレビでハングル講座』に生徒役として1年間出演し、韓国語を学んだますだおかだ増田。増田が考案した“ダジャレで覚える”韓国語の単語・フレーズ集『ますだ式ダジャレで覚える韓国語』（Gakken）は、2010年に発売され好評を博した。 本書は1