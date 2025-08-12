ラキールが後場急伸している。午後１時ごろ、２５年１２月期連結業績予想の修正と自社株買いを発表しており、好材料視されている。 ２５年１２月期の連結業績予想では、営業利益を８億円から９億１２００万円（前期比６２．９％増）へ上方修正した。売上高は８６億５７００万円（同８．６％増）の従来見通しを据え置いたものの、利益率の高いＬａＫｅｅｌ製品の新規ライセンス販売が好調に推移していることが利益を押