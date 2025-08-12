「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１２日午後１時現在でフォーカスシステムズが「売り予想上昇」３位となっている。 フォーカスは一時１７％を超える急騰で１７００円台目前まで急騰した。独立系のソフト開発企業で、開発から保守・運用・セキュリティーまで一気通貫で展開し、企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要を取り込んでいる。業績は絶好調